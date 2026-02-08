È morta Angela Azzaro, la giornalista e attivista che molti conoscevano come una delle voci più presenti nei talk show politici. Aveva 59 anni. La sua scomparsa ha colpito amici e colleghi, che ricordano una donna sempre pronta a confrontarsi e a portare avanti le sue idee in televisione. La notizia si diffonde rapidamente tra chi la seguiva e chi ha lavorato con lei nel mondo dell’informazione.

È morta a 59 anni Angela Azzaro, giornalista e scrittrice. È stata caporedattrice di Liberazione e vicedirettrice prima del Dubbio e poi del Riformista. Aveva partecipato spesso come ospite a talk show politici per discutere di argomenti sociali, in particolare su La7. Era impegnata nella lotta per i diritti delle donne e delle minoranze. Non si conoscono le cause della morte di Angela Azzaro. Chi era Angela Azzaro Nata a Nuoro, Angela Azzaro era laureata in Lettere Moderne e specializzata in Criminologia con una tesi sul processo mediatico. Dopo gli studi a Milano, si era trasferita a Roma diventando caporedattrice di Liberazione con Sandro Curzi e Piero Sansonetti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta Angela Azzaro, giornalista e attivista volto noto dei talk show politici: aveva 59 anni

È morta sabato sera Angela Azzaro, la giornalista e figura molto nota dei talk show politici.

È morta Angela Azzaro, giornalista e scrittrice nota per il suo impegno nella difesa dei diritti delle donne e delle minoranze.

