Morstabilini | Ricandidatura mai in dubbio civismo il mio punto di forza La sfida | recuperare il chiostro dell’ex Angelo Maj

A Clusone si avvicina il momento delle urne, anche se la data ufficiale non è ancora stata fissata. Probabilmente, i cittadini di Baradello saranno chiamati alle elezioni il 23 e 24 maggio, in un fine settimana che potrebbe cambiare le sorti del paese. La campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo, mentre i candidati si muovono per convincere gli elettori.

