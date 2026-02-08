Morstabilini | Ricandidatura mai in dubbio civismo il mio punto di forza La sfida | recuperare il chiostro dell’ex Angelo Maj
A Clusone si avvicina il momento delle urne, anche se la data ufficiale non è ancora stata fissata. Probabilmente, i cittadini di Baradello saranno chiamati alle elezioni il 23 e 24 maggio, in un fine settimana che potrebbe cambiare le sorti del paese. La campagna elettorale si prepara a entrare nel vivo, mentre i candidati si muovono per convincere gli elettori.
Clusone. La data dell’ Election Day non è ancora stata confermata ufficialmente, ma con ogni probabilità i cittadini baradelli saranno chiamati alle urne a fine maggio (sabato 23 e domenica 24). Massimo Morstabilini, sindaco uscente di Clusone, si ricandida alle amministrative con l’obiettivo di completare il lavoro iniziato dopo la netta vittoria all’ultima tornata nel settembre 2020, quando si era imposto sulla candidata del centrodestra Antonella Luzzana in tutte le nove sezioni elettorali. Anche questa volta Morstabilini, che guida la lista civica ‘Clusone al Massimo’, dovrà misurarsi con il candidato dei partiti della coalizione (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia): Giuseppe Balduzzi, veterinario di professione, è stato presentato a fine gennaio al ristorante La Bussola.🔗 Leggi su Bergamonews.it
