Morbidelli afferma che con gli ultimi aggiornamenti, la Ducati sembra più pronta a correre. Durante le sessioni di Sepang, il team lavora intensamente per migliorare le moto e trovare soluzioni che aumentino la competitività. La casa di Borgo Panigale si impegna a mettere a punto le moto, puntando a essere più veloce in vista delle prossime gare.

Impegnata nelle Sessioni di Sepang, l’attività di sviluppo in MotoGP prosegue con marcata intensità: la Ducati è chiamata a confrontarsi su diverse soluzioni tecniche, mentre Morbidelli affronta il test con una Desmosedici GP di generazione precedente, in un contesto di confronto stretto tra pacchetti e tempi. Il lavoro della terza giornata ha prodotto indicazioni utili per affinare l’assetto e continuare il recupero di ritmo all’interno della nuova configurazione di gara. Morbidelli ha chiuso la terza giornata al sesto tempo, piazzandosi settimo nella media complessiva dei tre giorni, a circa 0,728 secondi dal miglior tempo di Alex Marquez che ha guidato la classifica con 1'56"402. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Morbidelli: "Con gli aggiornamenti Ducati, il passo è sempre più competitivo

