Monza chance di sorpasso | Adesso serve accelerare

Il Monza cerca di mettere pressione in classifica, convinto di poter superare il Venezia e avvicinarsi alla vetta. La squadra di casa sa che ora bisogna accelerare, perché il Frosinone rappresenta un’occasione da non perdere. La partita si avvicina, e i biancorossi sono pronti a dare il massimo per conquistare punti importanti.

Se il Venezia appare lanciato e sotto alcuni aspetti forse imprendibile, il Frosinone è un avversario assolutamente alla portata. Questo è il verdetto che il big match di ieri (vinto dai veneti) lascia al Monza in ottica conquista della promozione diretta in Serie A. E oggi, ore 15 all'U-Power Stadium, i biancorossi ospitano il "tranquillo" Avellino con l'obiettivo di inanellare la terza vittoria di fila (non accade da due mesi e mezzo) e tornare al secondo posto. Ma quella contro gli irpini è una gara da prendere con le pinze, come dimostra il ko patito all'andata, quando i lombardi terminarono la sfida andando a rapporto sotto la propria curva.

