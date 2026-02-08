Monza-Avellino | ecco le formazioni ufficiali della 23ª giornata

Questa sera all’U-Power Stadium va in scena la sfida tra Monza e Avellino, valida per la 23ª giornata di campionato. Le squadre sono già in campo, pronte a dare tutto per ottenere i tre punti. Il calcio d’inizio è previsto alle 15:00, e i tifosi si aspettano una partita intensa e combattuta. Entrambe le formazioni sono arrivate all’appuntamento con la voglia di fare risultato importante.

Tutto è pronto all’U-Power Stadium per la sfida tra Monza e Avellino, valida per la 23ª giornata di campionato, in programma oggi alle 15:00. L’Avellino si presenta in Brianza senza Dimitrios Sounas, costretto allo stop da una lesione di basso grado all’adduttore lungo destro. Assenti anche.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Monza Avellino Monza-Avellino, ventitreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Domenica si gioca Monza-Avellino, gara valida per la ventitreesima giornata di Serie B 20252026. Avellino-Empoli: ecco le formazioni ufficiali Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Monza Avellino Argomenti discussi: Monza- Avellino, al Brianteo sfida tra due grandi protagoniste della B: ecco le probabili formazioni; Monza-Avellino, ecco l'itinerario per i tifosi biancoverdi; Il calendario completo della Serie BKT 2025/26: dove vedere le partite | DAZN News IT; Avellino: ecco date e orari delle gare fino alla trentaduesima giornata. Monza-Avellino: ecco le formazioni ufficiali della 23ª giornataL’Avellino arriva in Brianza senza Dimitrios Sounas, fermato da una lesione di basso grado all’adduttore lungo di destra. Out anche Favilli, Izzo e Kumi, mentre tornano a disposizione Insigne e Simic ... today.it Serie B 2025-2026: Monza-Avellino, le probabili formazioniLe probabili formazioni di Monza-Avellino nella ventitreesima giornata di Serie B 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 15 all'U-Power Stadium ... sportal.it Il #MatchProgram di #MonzaAvellino è online Sfoglialo ora per vivere l’attesa della sfida https://bit.ly/Match-Program-Monza-Avellino-25-26 facebook I convocati per #MonzaAvellino, 23° giornata di #SerieBKT acmonza.com/it/news/monza-… x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.