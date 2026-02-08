Monza-Avellino 2-1 Biancolino | Usciamo a testa alta peccato per il risultato

Dopo una partita combattuta fino all’ultimo minuto, l’Avellino lascia il campo con una sconfitta per 2-1 contro il Monza. Raffaele Biancolino, che era presente nella mixed zone, ha commentato la prestazione della squadra, dicendo che usciamo a testa alta, anche se il risultato ci lascia un po’ di rammarico. La partita si è decisa negli ultimi minuti, con il Monza che ha trovato il gol della vittoria nel finale.

Dopo la sconfitta per 2-1 maturata nel finale all'U-Power Stadium contro il Monza, Raffaele Biancolino analizza la gara dell'Avellino dalla mixed zone, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sugli episodi che hanno deciso il match.

