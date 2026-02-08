Montpellier | Auger-Aliassime difende il titolo Mannarino ko in finale Trionfo bis per il canadese sul cemento indoor

Félix Auger-Aliassime riconquista il titolo all’Open Occitanie di Montpellier battendo in finale Adrian Mannarino in due set. Il canadese, che aveva già vinto in passato, si aggiudica il trofeo sul cemento indoor, lasciando l’avversario senza possibilità di rimonta. Mannarino esce sconfitto, mentre Auger-Aliassime si prende la rivincita e la seconda vittoria nel torneo.

Félix Auger-Aliassime ha riconquistato il titolo all’Open Occitanie di Montpellier, trionfando su Adrian Mannarino in due set, con il punteggio di 6-3, 7-6(4). La vittoria, arrivata l’8 febbraio 2026, consacra il tennista canadese come re del cemento indoor, un dominio che lo vede superare anche le prestazioni di Jannik Sinner in questo specifico contesto di gioco. Auger-Aliassime, diventando il secondo giocatore nella storia del torneo a difendere il titolo dopo Richard Gasquet nel 2015-2016, ha dimostrato una solidità impressionante, soprattutto nel primo set, dove Mannarino è apparso visibilmente in difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina Felix Auger-Aliassime e Adrian Mannarino si sono affrontati in finale al torneo di Montpellier.

Mannarino conquista la finale a Montpellier.

