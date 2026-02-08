Francesco Montervino dice che Luka Modric, nonostante i 40 anni, può ancora fare la differenza al Milan. L’ex capitano del Napoli commenta così le prestazioni del centrocampista croato, sottolineando come la sua esperienza possa essere un valore aggiunto per i rossoneri. Montervino non ha dubbi: Modric può ancora incidere, anche a questa età.

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo 0-1: buona prova di Eletu e Chaka Traorè. Male Ossola “Lobotka e McTominay compongono un centrocampo straordinario: quantità, qualità, capacità di inserimento, capacità offensiva. Lobotka fa parte dei giocatori in quel ruolo tra i primi cinque in Europa e può fare il bene di ogni squadra. Modric al Milan comunque fa la differenza nonostante i 40 anni. Giocatori come Lobotka possono fare benissimo anche fino ai 38 anni e non mi meraviglia che la Juve abbia messo gli occhi sul centrocampista. Se fossi nel Napoli, lavorerei al suo rinnovo ma anche a scovare un talento che possa prenderne il posto in chiave futura. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Montervino: “Modric al Milan comunque fa la differenza nonostante i 40 anni”

Approfondimenti su Montervino Modric

L'ex terzino di Milan e Roma, Marcos Cafù, ha commentato le prestazioni di Luka Modric, sottolineando come a 40 anni il centrocampista del Diavolo continui a fare la differenza.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Montervino elogia Modric: Al Milan fa comunque la differenza nonostante i 40 anni

Ultime notizie su Montervino Modric

Argomenti discussi: Montervino: Lobotka e McTominay straordinari. Giovane ed Alisson avranno spazio; Montervino elogia Modric: Al Milan fa comunque la differenza nonostante i 40 anni; Montervino: Alisson può spaccare le partite da subentrante - CalcioNapoli24 | CN24; Maignan e il rinnovo spiazzante… per gli altri: ricordate le voci su Juve e Inter ?.

Montervino elogia Modric: Al Milan fa comunque la differenza nonostante i 40 anniFrancesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato a Radio Marte del Napoli, facendo un paragone con il centrocampo del Milan:Lobotka e McTominay compongono un centrocampo ... milannews.it

Montervino: Fossi nel Napoli, lavorerei a un rinnovo di contrattoFrancesco Montervino, ex capitano del Napoli, ha parlato a Radio Marte. Lobotka e McTominay compongono un centrocampo straordinario: quantità, qualità, capacità ... tuttonapoli.net

MONTERVINO: “LOBTOKA–McTOMINAY, UN CENTROCAMPO D’EUROPA” Francesco Montervino, intervenuto a Forza Napoli Sempre, fotografa con chiarezza uno dei punti di forza del Napoli: “Lobotka e McTominay compongono un centrocampo straordina facebook