Montenovo in musica per Gaza | il trio Ferro Battuto lancia una catena di concerti solidali per Emergency

Montenovo di Montiano si trasforma in un palcoscenico di solidarietà. Il trio “Ferro Battuto” organizza una serie di concerti per raccogliere fondi a favore di Emergency, dedicati ai bambini di Gaza e a tutti i minori che vivono la guerra e la povertà. Il primo evento, inserito in una catena di quattordici appuntamenti, si è svolto nel piccolo borgo della campagna cesenate, attirando un pubblico di residenti e sostenitori. L’obiettivo è usare la musica come strumento per aiutare chi sta soffrendo, senza

Il piccolo borgo di Montenovo di Montiano, immerso nella campagna cesenate, ha fatto da cornice ad un evento che va ben oltre la semplice esibizione musicale: il primo di quattordici concerti dedicati ai bambini di Gaza e a tutti i bambini del mondo segnati dalla sofferenza, un'iniziativa promossa da Arci Cesena con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore di Emergency. L'osteria "L'Albero dei Pavoni" ha registrato il tutto esaurito, testimonianza di un'attenzione crescente verso un progetto che unisce musica, solidarietà e un forte messaggio di pace. Sul palco, il trio "Ferro Battuto" ha portato la propria proposta di "Folk d'autore", un genere musicale che attinge a piene mani dalle radici della tradizione popolare, del blues e delle sonorità balcaniche, per poi innestarsi nelle melodie e nei racconti della Calabria.

