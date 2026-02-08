Monte S Giovanni Campano | uomo scomparso ritrovata auto nel fiume dopo la piena Operazioni di soccorso complesse

La comunità di Monte San Giovanni Campano è in agitazione dopo che un uomo di 50 anni è scomparso. La sua auto è stata trovata nel fiume, sommersa dall’acqua e trascinata dalla piena. Le ricerche sono ancora in corso, ma le operazioni sono complicate dalle forti piogge e dall’acqua in movimento. La gente aspetta notizie, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa sia successo.

La comunità di Monte San Giovanni Campano vive ore di angoscia per la scomparsa di un uomo di 50 anni, la cui auto è stata ritrovata oggi nel letto del fiume, in una giornata segnata da piogge intense e una piena che sta rendendo estremamente complesse le operazioni di soccorso. L'allarme è scattato questa mattina quando i familiari dell'uomo, preoccupati per il suo mancato rientro, hanno dato l'allarme alle autorità competenti, innescando una vasta operazione di ricerca che ha coinvolto Carabinieri e Vigili del Fuoco. La vicenda, che si è rapidamente trasformata in una corsa contro il tempo, ha gettato un'ombra di preoccupazione sull'intera zona, dove tutti conoscono e si interrogano sulla sorte del concittadino scomparso.

