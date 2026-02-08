Tonino Russo, ex deputato del Pd, torna a criticare l’amministrazione di Monreale. Questa volta si concentra sul parcheggio di via Archimede, che da mesi resta bloccato. Russo denuncia l’immobilismo di Arcidiacono sulla questione, sottolineando come i residenti e le scuole vicine continuino a soffrire per il traffico e la mancanza di soluzioni. La situazione resta immutata, e i cittadini aspettano risposte concrete.

Parcheggio Archimede mai realizzato. Russo accusa Arcidiacono: terreno ai privati nonostante delibera comunale Chi abita nei pressi di via Archimede bassa, a due passi dalle scuole Novelli e Veneziano, quotidianamente vive il dramma del traffico e soprattutto l’impossibilità di trovare parcheggio. In realtà, tolta l’estate, il problema è presente tutto l’anno e in qualsiasi fascia oraria.Eppure una soluzione a portata di mano ci sarebbe. Spesso, soprattutto in passato, se ne è parlato. Recentemente invece questa amministrazione tende a scartare ogni discussione su soluzioni concrete e serie. Chissà perché? Allora proviamo ad aprire la questione. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - Monreale, Tonino Russo attacca Arcidiacono: “Immobilismo su parcheggio Archimede”

