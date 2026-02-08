Monreale Tonino Russo attacca Arcidiacono | Immobilismo su parcheggio Archimede
Tonino Russo, ex deputato del Pd, torna a criticare l’amministrazione di Monreale. Questa volta si concentra sul parcheggio di via Archimede, che da mesi resta bloccato. Russo denuncia l’immobilismo di Arcidiacono sulla questione, sottolineando come i residenti e le scuole vicine continuino a soffrire per il traffico e la mancanza di soluzioni. La situazione resta immutata, e i cittadini aspettano risposte concrete.
Parcheggio Archimede mai realizzato. Russo accusa Arcidiacono: terreno ai privati nonostante delibera comunale Chi abita nei pressi di via Archimede bassa, a due passi dalle scuole Novelli e Veneziano, quotidianamente vive il dramma del traffico e soprattutto l’impossibilità di trovare parcheggio. In realtà, tolta l’estate, il problema è presente tutto l’anno e in qualsiasi fascia oraria.Eppure una soluzione a portata di mano ci sarebbe. Spesso, soprattutto in passato, se ne è parlato. Recentemente invece questa amministrazione tende a scartare ogni discussione su soluzioni concrete e serie. Chissà perché? Allora proviamo ad aprire la questione. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Approfondimenti su Monreale Arcidiacono
Monreale, il ricordo dell’avvocato Macchiarella di Tonino Russo: “Uomo che sapeva parlare al cuore”
Nell’ultimo saluto a Francesco Macchiarella, scomparso l’8 dicembre, Tonino Russo ricorda l’avvocato come un uomo capace di parlare al cuore, lasciando un’impronta indelebile nella comunità di Monreale.
Monreale, il sindaco Arcidiacono presenta il piano 2026: “Più vigili, nuovi parcheggi e grandi eventi”
EMERGENZA A NISCEMI (CL) Sulle pagine de "La Sicilia" gli interventi dei segretari generali Flai Cgil Sicilia e Caltanissetta Tonino Russo e Giuseppe Randazzo. facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.