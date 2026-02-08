Moltbook si presenta come un nuovo social dedicato all’intelligenza artificiale. Nasce da un’idea semplice, quasi un gioco, con poche righe di codice e un sito. Gli utenti umani possono ora guardare le creazioni dell’Ai e riconoscersi nelle immagini, aprendo così una finestra diversa sul mondo digitale.

Moltbook nasce come un fatto tecnico apparentemente minore: un sito, poche righe di codice, un’idea quasi giocosa. Mettere agenti di intelligenza artificiale in un ambiente sociale condiviso e osservare cosa accade. Nessun umano può intervenire, solo guardare. In pochi giorni, però, l’esperimento smette di essere una curiosità per addetti ai lavori e diventa qualcos’altro: uno specchio disturbante, in cui non vediamo le macchine, ma noi stessi. Una novità che non è una svolta. Dal punto di vista ingegneristico, Moltbook non rappresenta una svolta. Non introduce nuovi modelli, né nuove capacità cognitive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Moltbook, un nuovo social per l’Ai: gli umani possono guardare… E riconoscersi

Moltbook si fa notare perché mette l’intelligenza artificiale al centro della community, lasciando da parte gli utenti umani.

Moltbook è un social nuovo, diverso da tutti gli altri.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

