Moise travolto e ucciso da un’auto pirata i sospetti sull’ex poliziotto Avrebbe simulato un furto per sviare l’indagine
A Perugia, un uomo è stato investito e ucciso da un’auto pirata. Gli investigatori sospettano che l’ex poliziotto coinvolto abbia tentato di nascondere la verità, prima simulando un furto dell’auto e poi ammettendo di aver urtato uno spartitraffico. La polizia indaga sui movimenti dell’uomo, che potrebbe aver cercato di sviare le indagini.
Perugia, 8 febbraio 2026 – Prima il tentativo di denunciare il furto dell’auto per sviare i sospetti dei suoi ex colleghi, poi la parziale ammissione in cui ha pensato di aver urtato lo spartitraffico. È racchiuso tra questi due momenti il drammatico confronto tra il settantunenne ex poliziotto indagato per la morte di Moïse Bama e la sostituta procuratrice Maria Chiara Vedovato. L’uomo, nato in Sicilia ma da anni residente a Magione, deve rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato per la tragedia avvenuta martedì sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Rinviato l’interrogatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La città piange Moise Bama, morto in un incidente causato da un'auto pirata.
