A Perugia, un uomo è stato investito e ucciso da un’auto pirata. Gli investigatori sospettano che l’ex poliziotto coinvolto abbia tentato di nascondere la verità, prima simulando un furto dell’auto e poi ammettendo di aver urtato uno spartitraffico. La polizia indaga sui movimenti dell’uomo, che potrebbe aver cercato di sviare le indagini.

Perugia, 8 febbraio 2026 – Prima il tentativo di denunciare il furto dell’auto per sviare i sospetti dei suoi ex colleghi, poi la parziale ammissione in cui ha pensato di aver urtato lo spartitraffico. È racchiuso tra questi due momenti il drammatico confronto tra il settantunenne ex poliziotto indagato per la morte di Moïse Bama e la sostituta procuratrice Maria Chiara Vedovato. L’uomo, nato in Sicilia ma da anni residente a Magione, deve rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e simulazione di reato per la tragedia avvenuta martedì sera lungo il raccordo Perugia-Bettolle. Rinviato l’interrogatorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Moise travolto e ucciso da un’auto pirata, i sospetti sull’ex poliziotto. Avrebbe simulato un furto per sviare l’indagine

Approfondimenti su Moise Travolto

La città piange Moise Bama, morto in un incidente causato da un’auto pirata.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Moise Travolto

Argomenti discussi: Travolto e ucciso sul raccordo, pensionato indagato per la morte di Moise Bama; Travolto e ucciso sul Raccordo. Il 71enne non risponde al magistrato; Travolto sul raccordo e ucciso, individuata l’auto del pirata; Travolto e ucciso sulla superstrada, individuata l’auto pirata: c’è un indagato per omicidio stradale.

Investito e ucciso da pirata della strada: indagato 70enne ex poliziotto. Fissata autopsiadi Chiara Fabrizi È stato iscritto nel registro degli indagati il 70enne – un poliziotto in pensione originario della Sicilia – che per gli inquirenti era al volante dell’auto che, martedì sera sul ra ... umbria24.it

Travolto e ucciso sul Raccordo. Il 71enne non risponde al magistratoOltre all’omicidio stradale e all’omissione di soccorso, gli è stata contestata anche la simulazione di reato . msn.com

È stato iscritto nel registro degli indagati un pensionato residente in Umbria, ritenuto dagli inquirenti alla guida dell’auto che martedì sera, sul raccordo Perugia-Bettolle, ha travolto e ucciso Moise Bama, 46enne camerunense residente a Chianciano Terme. L’ facebook