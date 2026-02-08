Modena ko in casa | Brunori affonda gli emiliani Sottil difende l’impegno della squadra nonostante la sconfitta

Il Modena subisce una sconfitta in casa contro la Sampdoria. Brunori segna il gol che affonda gli emiliani, mentre Sottil difende l’impegno dei suoi nonostante il risultato negativo. I tifosi sono delusi, e la squadra non riesce ancora a trovare la vittoria davanti al proprio pubblico.

Il Modena resta a secco di vittorie tra le mura amiche, incassando una sconfitta contro la Sampdoria che ha lasciato l’amaro in bocca al tecnico Andrea Sottil e ai tifosi. La partita, disputata l’8 febbraio 2026, si è conclusa con un risultato che pesa come un macigno per la squadra emiliana, incapace di regalare ai propri sostenitori il successo tanto atteso. Un momento di frustrazione amplificato dal fatto che si trattava dell’incontro casalingo, un’occasione mancata per consolidare il proprio cammino in campionato. L’allenatore Andrea Sottil, visibilmente deluso al termine della partita, ha espresso il suo rammarico per il risultato, pur sottolineando l’impegno profuso dai suoi giocatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Modena, dominio sterile e nuovo ko al Braglia: la Samp passa nel finale. Gli HighlightsLa ripresa cambia passo. La Samp alza il ritmo e colpisce alla prima vera occasione: al 10' st Brunori, lanciato da Viti, si libera di Tonoli con un tunnel e con un destro a giro supera Chichizola

MODENA – SAMP, MISTER SOTTIL: "VOGLIAMO TORNARE A VINCERE IN CASA" Domani al "Braglia" arriva la Sampdoria, il Modena vuole provare a ripartire con un successo tra le mura amiche: alla vigilia, mister Andrea Sottil sferza i gialli alla vittoria