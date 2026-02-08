MJF sogna un match con CM Punk | Mi piacerebbe sfidarlo sul ring

MJF ha fatto parlare di sé durante una puntata di Compas of the Beat. Il wrestler ha detto che sogna un match con CM Punk e si è detto pronto a sfidarlo sul ring. Le sue parole sono state dirette e senza giri di parole, lasciando intendere che l’idea di affrontarsi è forte e concreta. La discussione nel mondo del wrestling si infiamma, aspettando di capire se e quando il match si realizzerà.

Un ospite di peso ha animato una chiave discussione nel panorama wrestling: MJF ha partecipato a Compas of the Beat portando dichiarazioni taglienti e una difesa energica del proprio status di campione mondiale della AEW. L'intervento ha acceso un dibattito sulle dinamiche interne alla federazione e su quali possano essere le prossime sfide nel contesto della stagione in corso. In un passaggio particolarmente acceso, MJF ha espresso un desiderio netto: "Vorrei distruggerlo". Ha aggiunto di voler essere in una situazione in cui poter colpire liberamente quella faccia che, a suo dire, ha ottenuto una vittoria molto casuale contro di lui nel Dog Collar Match grazie a Wardlow.

