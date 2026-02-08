Missione istituzionale a Sarajevo | Paola Magoni torna nei luoghi del trionfo olimpico

Paola Magoni ha trascorso tre giorni tra ricordi e celebrazioni a Sarajevo, tornando nei luoghi dove conquistò la medaglia olimpica. La campionessa italiana ha rivissuto le emozioni di quei momenti, incontrando ancora una volta le persone che furono protagonisti di quella vittoria. Un viaggio tra passato e presente, che ha risvegliato emozioni forti e ricordi indelebili.

Tre giorni intensi, tra ricordi e celebrazioni, hanno riportato Paola Magoni nei luoghi del suo trionfo olimpico. La campionessa italiana dello slalom speciale a Sarajevo 1984 è stata ospite della città dal 5 al 7 febbraio, accompagnata dalla delegazione del Comune di Selvino guidata dall'assessore allo Sport e al Turismo Angelo Bertocchi e dal responsabile comunicazione Daniele Cancelli, insieme alla mamma Margherita e al fratello Oscar. Giovedì pomeriggio la delegazione ha visitato il Sarajevo Winter Olympic Museum. Tra cimeli, fotografie e testimonianze, Paola Magoni ha ricordato le emozioni della storica edizione olimpica e ha dialogato con il team della Sarajevo Olympic Week sul valore universale dello sport.

