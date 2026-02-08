Minneapolis in centinaia ricordano Renee Good a un mese dalla morte

Centinaia di persone si sono riunite in un parco di Minneapolis innevato per ricordare Renee Good e Alex Pretti, a un mese esatto dalla morte della 37enne americana uccisa da un agente dell'ICE il 7 gennaio scorso. Gli organizzatori dell'evento hanno parlato delle politiche dell'amministrazione Trump per l'immigrazione definendole "un'occupazione federale". Il capo spirituale Lakota, Arvol Looking Horse, ha guidato una cerimonia, con musica e letture di poesie, davanti alla folla che sventolava cartelli e bandiere americane. Renee Good, madre di tre figli, fu uccisa a colpi di pistola da un agente federale dell'immigrazione mentre la donna si trovava nella sua auto a Minneapolis il 7 gennaio scorso.

Morte Renee Good, proteste a Minneapolis e Portland
In seguito alla morte di Renee Nicole Good, uccisa da un agente dell'Ice a Minneapolis, sono scoppiate proteste in diverse città degli Stati Uniti, tra cui Minneapolis e Portland.

Omicidio di Renee Good, ancora proteste a Minneapolis contro l'Ice: in centinaia davanti a un hotel che ospita agenti federali
A Minneapolis, le proteste continuano per il terzo giorno consecutivo in risposta all'omicidio di Renee Good, vittima di un intervento delle forze dell'ordine federali.

Minneapolis si ferma per ricordare Alex Pretti
Minneapolis, 26 gen. (askanews) – A Minneapolis in centinaia si sono raccolti davanti a un memoriale improvvisato per ricordare Alex Pretti, infermiere di terapia intensiva di 37 anni, ucciso da agent ...

L'uccisione di Renee Good e Alex Pretti ha riportato l'agenzia federale al centro delle polemiche: è accusata di un uso eccessivo della forza e di arresti sommari. Le operazioni si concentrano soprattutto nelle città a guida democratica, ma il malcontento dell'o

