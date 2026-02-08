Mini sventola la bandiera del Titano alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Tra luci e musica, la squadra sammarinese ha mostrato con orgoglio i colori biancazzurri, portando in piazza la storia e i sogni di un piccolo Stato che torna a partecipare alle Olimpiadi invernali. La presenza di San Marino si fa sentire, anche se la squadra è piccola, la sua presenza è carica di significato.

Un’emozione che attraversa i confini di un piccolo Stato e raggiunge il cuore del mondo. Tra luci e musica, la bandiera biancazzurra ha sventolato con orgoglio nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, portando con sé storia, identità e sogni della Repubblica di San Marino, protagonista della sua dodicesima partecipazione olimpica invernale. Allo stadio di San Siro, in collegamento con Cortina e Livigno, il Titano ha sfilato come 72esima delegazione sulle 92 presenti. A guidare il Titano il diciassettenne sciatore Rafael Mini, impegnato nello slalom gigante e speciale a Bormio il 14 e 16 febbraio, affiancato dal capo missione Gian Luca Gatti, presidente della Federazione Sammarinese Sport Invernali, dal tecnico Leonardo Pasquesi e dall’ufficiale di gara Bruno Guidi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mini tiene alta la bandiera del Titano

