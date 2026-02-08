Mini Countryman JCW 2025 | da citycar a SUV sportivo spazio e tecnologia rinnovano un’icona

La Mini Countryman JCW 2025 si trasforma da citycar compatta a SUV sportivo. La versione 2025 offre più spazio e tecnologia, cambiando completamente il suo carattere. Non è più quella piccola e irriverente, ma si presenta come un modello più grande e potente, pronto a conquistare anche chi cerca prestazioni e comfort in un’unica auto.

La Mini Countryman John Cooper Works 2025 non è più la piccola e irriverente citycar che ha conquistato il cuore di molti automobilisti. Si è trasformata, in modo evidente e senza nascondere le proprie nuove ambizioni, in un vero e proprio SUV di segmento C, un’auto che punta a competere con i giganti del mercato offrendo spazio, tecnologia e, naturalmente, prestazioni degne del marchio John Cooper Works. Con una lunghezza di 4,44 metri e un bagagliaio capace di accogliere 460 litri, la Countryman si presenta come una soluzione concreta per le famiglie o per chi semplicemente necessita di un veicolo versatile, capace di affrontare sia il traffico cittadino che i lunghi viaggi senza compromessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

