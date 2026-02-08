Un giovane dopo aver bevuto alcune birre ha minacciato i genitori. Quando sono arrivati i carabinieri per calmare la situazione, lui ha tentato di prendere la pistola da uno degli agenti.

Dopo avere bevuto un paio di birre, ha minacciato i genitori. E quando sono intervenuti i carabinieri per riportare calma, ha provato a prendere la pistola dalla fondina di uno di loro. Per questo motivo a Faenza i militari del Radiomobile nella notte tra venerdì e ieri hanno arrestato un 23enne con le accuse di resistenza, tentato furto e minacce. Tutte aggravate dal fatto che sul ragazzo pendeva dal 27 settembre 2023 l’avviso orale del questore a cambiare condotta di vita. Dopo una notte trascorsa in una cella di sicurezza dell’Arma come disposto dal pm di turno Stefano Stargiotti, ieri mattina il giovane - difeso dall’avvocato Matteo Olivieri - è comparso davanti al giudice Cosimo Pedullà e al vpo Simona Bandini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minaccia di morte i genitori e tenta di rubare pistola ai carabinieri

Approfondimenti su Minaccia Pistola

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri di Burana nella sera del 22 gennaio, con l’accusa di tentato furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia di suicidio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Il candeliere a sette fiamme di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo

Ultime notizie su Minaccia Pistola

Argomenti discussi: Brindisi, docente spinge e minaccia di morte un alunno: indagini in corso. Tutte le conseguenze penali e disciplinari; Minacce di morte a studente, prof denunciato dai genitori a Brindisi; Picchia la compagna incinta al nono mese e la minaccia con un coltello: trentenne arrestato; Aggredisce e minaccia di morte la madre e la sorella. Impugna una pistola e la punta contro gli agenti ed i familiari. Polizia di Stato blocca ed arresta 50enne bresciano - Questura di Brescia | Polizia di Stato.

Minaccia di morte i genitori e tenta di rubare pistola ai carabinieriA Faenza arrestato 23enne. Il padre aveva chiamato il 118 e poi il 112 dopo le prime avvisaglie. Il giudice ha allontanato il giovane da casa con il divieto di avvicinarsi ai suoi. ilrestodelcarlino.it

Coppia di 50enni minaccia di morte la vicina, lancia escrementi contro le finestre e le augura malattie incurabili. Marito e moglie a processoBELLUNO - Erano vicini di casa ma proprio non si sopportavano. E, potendo, si facevano il maggior numero di dispetti possibili. Ieri a procedimento nel tribunale di Belluno c'erano ... ilgazzettino.it

Alla guida senza patente prende a pugni i carabinieri e li minaccia di morte, arrestato facebook

#ignotox Garlasco, Lovati scagiona ancora Stasi: "Ha coperto altri sotto minaccia di morte” x.com