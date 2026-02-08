Minacce alla mia famiglia Sanremo 2026 c’è già il primo caso choc | Ha rinunciato

Andrea Pucci rinuncia a partecipare a Sanremo 2026. Dopo le polemiche per il suo ruolo come co-conduttore nella terza serata, l’attore ha deciso di fare un passo indietro. La decisione arriva poco dopo le minacce rivolte alla sua famiglia, un caso che ha scosso l’ambiente e ha portato a una scelta drastica.

Andrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia a Sanremo dopo le polemiche esplose per la sua presenza come co-conduttore della terza serata. Il comico parla di un clima diventato irrespirabile e annuncia la scelta in modo netto: “Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili ed inaccettabili!”. Secondo Pucci, l’”onda mediatica negativa” nata attorno al suo nome avrebbe incrinato il rapporto con chi lo segue da anni, fino ad alterare “il patto fondamentale” con il pubblico. Da qui la decisione del “passo indietro”, con i ringraziamenti a Carlo Conti e alla Rai, per un’occasione che avrebbe dovuto essere una celebrazione e non un campo di battaglia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

