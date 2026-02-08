Milano scontri al corteo degli antagonisti contro i Giochi Sei attivisti portati in Ques

Tensione questa mattina a Milano, dove un corteo di antagonisti si è scontrato con le forze dell’ordine. Gli attivisti volevano protestare contro i Giochi Olimpici e hanno cercato di bloccare le strade. La polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti, portando in questura sei persone arrestate. La situazione resta tesa e ancora in evoluzione.

AGI -  Scontri al corteo degli antagonisti a Milano organizzato per protestare contro gli organizzatori dei Giochi Olimpici.  La  polizia di Stato  ha risposto con l'uso di  lacrimogeni  e l'idrante a un fitto lancio di  petardi e fuochi d'artificio  al tentativo di una parte di manifestanti di avvicinarsi allo sbarramento collocato all'imbocco della tangenziale a Corvetto. Sei manifestanti portati in Questura . Sei delle sette persone bloccate da polizia e carabinieri nella fase degli scontri al corteo di Milano contro le Olimpiadi sono state accompagnate in Questura. La loro posizione e' al vaglio. 🔗 Leggi su Agi.it

