Milano Rogoredo | spirale di violenza morto il trentenne ferito in sparatoria dopo una settimana di agonia

La vittima, Liu Wenham, aveva 30 anni ed era rimasto ferito durante una sparatoria avvenuta a Milano, nel quartiere di Rogoredo. Dopo una settimana di sofferenza, si è spento sabato all’ospedale Niguarda. La polizia indaga sul motivo dello scontro armato e sui responsabili.

L’agonia di Liu Wenham, il trentenne cinese ferito in una sparatoria a Rogoredo a Milano, si è conclusa all’ospedale Niguarda dove è spirato nelle ultime ore di sabato 7 febbraio 2026. La sua morte pone fine a una settimana di angosciosa attesa e riaccende i riflettori sulla spirale di violenza che, nelle ultime settimane, ha sconvolto il quartiere milanese. L’uomo, irregolare e con una storia di problemi psichiatrici, era stato colpito alla testa e a un braccio durante uno scontro a fuoco con agenti di polizia, dopo aver precedentemente sottratto un’arma a una guardia giurata. La vicenda si era consumata lo scorso primo febbraio, in una Milano già scossa da un altro episodio di violenza avvenuto pochi giorni prima nella stessa zona di Rogoredo, dove un pusher marocchino di 28 anni era stato ucciso da un agente durante un servizio di controllo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Milano, nel quartiere di Rogoredo, si è consumata un'altra tragedia.

È morto nel pomeriggio di sabato Liu Wenham, il trentenne cinese rimasto ferito in una sparatoria con la polizia avvenuta domenica scorsa in via Cassinis, tra Corvetto e Rogoredo.

