La polizia di Milano ha confermato la morte di Liu Wenham, colpito durante una sparatoria avvenuta in via Cassinis. L’uomo, coinvolto in un tentativo di rapina, è stato ferito gravemente e ha lottato per sei giorni prima di perdere la vita nel pomeriggio di sabato. La scena si è svolta davanti agli occhi di diversi passanti, che hanno assistito a un episodio di violenza che si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine.

La morte di Liu Wenham, avvenuta nel pomeriggio di sabato, pone fine a sei giorni di lotta per la sopravvivenza dopo una sparatoria con le forze dell’ordine. Il trentenne di nazionalità cinese è deceduto all’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato in condizioni disperate sin da domenica primo febbraio. La dinamica dell’evento, che ha scosso i quartieri Corvetto e Rogoredo, riapre interrogativi sulla sicurezza urbana e sull’escalation di violenza che può caratterizzare le azioni criminali. L’incidente non solo solleva preoccupazioni immediate sulla sicurezza dei cittadini, ma evidenzia anche le sfide più ampie legate all’integrazione sociale e alla gestione delle aree urbane marginalizzate.🔗 Leggi su Ameve.eu

Liu Wenham si trova in condizioni critiche dopo la sparatoria avvenuta a Rogoredo, a Milano.

È morto nel pomeriggio di sabato Liu Wenham, il trentenne cinese rimasto ferito in una sparatoria con la polizia avvenuta domenica scorsa in via Cassinis, tra Corvetto e Rogoredo.

