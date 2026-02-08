È morto oggi all’ospedale Niguarda il cittadino cinese di 30 anni, rimasto ferito durante una sparatoria con la polizia avvenuta il 1° febbraio a Rogoredo. L’uomo era in gravissime condizioni e non ce l’ha fatta. La sua morte riaccende le polemiche sulla vicenda, ancora tutta da chiarire.

È morto oggi all’ospedale Niguarda, dove era ricoverato in gravi condizioni, il cittadino cinese di 30 anni rimasto ferito in una sparatoria con la polizia avvenuta l’1 febbraio intorno alle 15 in piazza Mistral a Milano, zona Rogoredo. Aveva riportato ferite di arma da fuoco alla testa e al braccio. La polizia era intervenuta dopo che il 30enne aveva aggredito una guardia giurata e gli aveva rubato l’arma. Alla vista della macchina della polizia, l’uomo aveva esploso diversi colpi contro la vettura. A quel punto gli agenti avevano risposto al fuoco colpendolo.?Ha colpito con un bastone alla testa un vigilante, poi gli ha rubato la pistola ed è scappato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Milano, morto in ospedale il cinese colpito a Rogoredo dalla polizia il 1° febbraio

Un uomo cinese è morto all’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato da sei giorni.

La polizia di Milano ha confermato la morte di un uomo cinese di 30 anni, rimasto ferito durante un intervento di polizia.

