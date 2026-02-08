milano morto il 30enne cinese ferito in una sparatoria a rogoredo

È morto sabato sera all’ospedale Niguarda di Milano Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni ferito durante una sparatoria avvenuta il primo febbraio in piazza Mistral, zona Rogoredo. L’uomo era stato raggiunto dai colpi durante un’operazione della polizia e si trovava in condizioni gravi. Nonostante i tentativi di salvarlo, le ferite sono risultate troppo gravi. La polizia indaga ancora sulle cause dello scontro e sulla dinamica dell’accaduto.

È morto sabato sera all’ospedale Niguarda di Milano, dove era ricoverato in gravi condizioni, Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni rimasto ferito in una sparatoria con la polizia avvenuta l’1 febbraio intorno alle 15 in piazza Mistral a Milano, zona Rogoredo. Aveva riportato ferite di arma da fuoco alla testa e al braccio. La polizia era intervenuta dopo che l’uomo aveva aggredito una guardia giurata e gli aveva rubato l’arma. Alla vista della macchina della polizia, l’uomo aveva esploso diversi colpi contro la vettura. A quel punto gli agenti avevano risposto al fuoco colpendolo. Per la sparatoria indagati quattro poliziotti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

