Milano ha il suo mini-konbini | snack giapponesi freschi a pochi euro

A Milano apre il suo primo mini-konbini giapponese in via Paolo Sarpi 30, nel cuore di Chinatown. Il negozio offre snack freschi e autentici a pochi euro, attirando subito curiosi e appassionati di cultura giapponese. L’apertura è avvenuta il 3 febbraio e già si registra un buon afflusso di clienti.

Il mini-konbini, il minimarket tipico giapponese, arriva a Milano. È stato inaugurato il 3 febbraio in via Paolo Sarpi 30, nel quartiere Chinatown. A gestirlo c'è Valentina Chen, che insieme alla sua famiglia è a capo di altri locali famosi in città: Jinyong sempre in via Sarpi, con una seconda.

Dal 28 gennaio al 1° febbraio, il centro commerciale Galleria Borromea di Peschiera Borromeo ospita l'evento di Poka Joia, specializzata nella vendita certificata di pacchi smarriti.

