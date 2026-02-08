Milano-Cortina Trump contro lo sciatore | Non gli piacciono gli Usa perdente

Donald Trump si scaglia contro Hunter Hess, lo sciatore olimpico statunitense. L’ex presidente ha commentato duramente le dichiarazioni di Hess, chiamandolo “perdente vero” e sottolineando che non sembra interessato a rappresentare gli Stati Uniti ai Giochi di Milano-Cortina. La polemica tra Trump e l’atleta si fa sempre più accesa, con l’ex presidente che non risparmia critiche.

(Adnkronos) – Donald Trump contro Hunter Hess. "Lo sciatore olimpico statunitense Hunter Hess, un perdente vero, afferma di non rappresentare il suo Paese alle Olimpiadi invernali in corso. Se è così non avrebbe dovuto cimentarsi con la squadra ed è un peccato ne faccia parte", si legge in un post del tycoon su X.

Donald Trump ha attaccato duramente Hunter Hess, lo sciatore olimpico statunitense.

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, circolano ipotesi sulla presenza di agenti ICE statunitensi in Italia per scortare la delegazione americana.

