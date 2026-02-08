Milano-Cortina Riccardo Lorello è bronzo nello speed skating

La domenica olimpica continua con un’altra medaglia italiana. Riccardo Lorello si prende il bronzo nello speed skating, portando a quattro il numero di podi conquistati dall’Italia oggi e a sette in totale ai Giochi di Milano-Cortina. La gara si è svolta con intensità, e Lorello ha dato il massimo, regalando un’altra soddisfazione agli appassionati italiani.

Continua la domenica magica dell' Italia, che conquista la quarta medaglia odierna, settima totale, ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Questa volta gli azzurri esultano per il pattinaggio di velocità e per i 5000 metri di Riccardo Lorello, che si regala una grande medaglia a sorpresa nella sua Rho: è medaglia di bronzo, dopo una grandissima prestazione. Partito dalla terza batteria e senza i favori del pronostico, l'azzurro domina la sua serie e rischia di battere il record olimpico. Il suo primato col tempo di 6.09.22 resiste anche al tentativo d'assalto del compagno Davide Ghiotto.

