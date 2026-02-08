Milano Cortina Rebecca Passler ricorre al Tas contro la sua sospensione per doping

Rebecca Passler, la biathleta azzurra, ha deciso di fare causa al Tas dopo essere stata sospesa per doping e esclusa dalla squadra italiana ai prossimi Giochi di Milano Cortina 2026. La giovane atleta si è rivolta al Tribunale Arbitrale dello Sport per contestare la sua sospensione, che le impedisce di partecipare alla manifestazione. La decisione arriva dopo che i risultati del suo test hanno dato esito positivo, mettendo in discussione la sua presenza inquadra olimpica.

AGI - La positività al doping di Rebecca Passler, azzurra del biathlon, esclusa dall' Italia Team per i Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, finisce al Tribunale Arbitrale dello Sport ( Tas ). Il ricorso al Tas . La 24enne atleta altoatesina originaria di Anterselva, sito dove si svolgeranno le gare di biathlon dei XXV Giochi, ha deciso di ricorrere alla Divisione Ad hoc del Tas in sede olimpica, ovvero a Milano. L'udienza è in programma per martedì prossimo, il 10 febbraio. La vinceda . La sospensione è scattata per la positività al letrozolo riscontrata a seguito di un controllo a sorpresa effettuato fuori competizione il 26 gennaio e disposto da Nado Italia proprio ad Anterselva.

