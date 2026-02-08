Il Pd ribadisce che condanna senza riserve ogni forma di violenza, dalle aggressioni alle forze dell'ordine agli atti vandalici. Mauri critica il governo, accusandolo di aver fallito sulla sicurezza e di non aver fatto abbastanza per proteggere chi lavora nelle strade. La polemica si accende in vista delle prossime grandi manifestazioni, mentre le tensioni tra forze politiche restano alte.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Il Partito Democratico condanna sempre le violenze, le aggressioni alle forze dell'ordine e gli atti vandalici. Così come abbiamo fatto anche in occasione dei disordini durante la recente contestazione contro le Olimpiadi. Certi esponenti di destra sembrano più interessati a informarsi sulle nostre prese di posizione piuttosto che a garantire risultati sulla sicurezza. Un tema su cui evidentemente questa destra si sente in difetto perchè ha fallito, troppo impegnata a sfornare slogan invece che a produrre risultati”. Lo dichiara Matteo Mauri, deputato e responsabile Sicurezza del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Mauri, 'Pd condanna sempre violenze, fallimento governo su sicurezza'

