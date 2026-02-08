Milano-Cortina | Mauri ' Pd condanna sempre violenze fallimento governo su sicurezza'
Il Pd ribadisce che condanna senza riserve ogni forma di violenza, dalle aggressioni alle forze dell'ordine agli atti vandalici. Mauri critica il governo, accusandolo di aver fallito sulla sicurezza e di non aver fatto abbastanza per proteggere chi lavora nelle strade. La polemica si accende in vista delle prossime grandi manifestazioni, mentre le tensioni tra forze politiche restano alte.
Roma, 8 feb. (Adnkronos) - “Il Partito Democratico condanna sempre le violenze, le aggressioni alle forze dell'ordine e gli atti vandalici. Così come abbiamo fatto anche in occasione dei disordini durante la recente contestazione contro le Olimpiadi. Certi esponenti di destra sembrano più interessati a informarsi sulle nostre prese di posizione piuttosto che a garantire risultati sulla sicurezza. Un tema su cui evidentemente questa destra si sente in difetto perchè ha fallito, troppo impegnata a sfornare slogan invece che a produrre risultati”. Lo dichiara Matteo Mauri, deputato e responsabile Sicurezza del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
