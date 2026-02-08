Milano-Cortina | Malan Fdi ' sinistra condanni nuove violenze'

La tensione sale ancora in Italia. Oggi a Roma, Malan di Fratelli d’Italia ha denunciato nuove violenze dei centri sociali che assaltano città e forze dell’ordine. Le immagini di scontri si moltiplicano, e la politica chiede fermezza. La questione resta calda e al centro del dibattito pubblico.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ancora immagini di violenze, di centri sociali che assaltano città e Forze dell'Ordine. Non paghi di quanto fatto a Torino la scorsa settimana sono tornati alla loro violenta opera, ma stavolta a Milano che intanto è impegnata nel rendere orgogliosa la nostra Nazione con i Giochi olimpici invernali". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "Un evento che tutto il mondo in questi giorni ci sta invidiando per organizzazione e bellezza. Una vittoria dell'intera Italia offuscata dai soliti violenti, coccolati, tollerati o solo ambiguamente condannati dalla sinistra.

