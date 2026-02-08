Milano-Cortina lo sfregio | Rubate le attrezzature un caso gravissimo

Scoppia il caso a poche settimane dall’inizio dei Giochi invernali. AJ Edelman, membro della squadra di bob israeliana, ha denunciato che qualcuno ha svaligiato l’appartamento usato dagli atleti per allenarsi. I ladri hanno portato via passaporti e altri oggetti per un valore di migliaia di dollari, lasciando gli olimpionici sotto shock. È un episodio grave che mette in discussione la sicurezza durante un evento così importante.

Scoppia il caso. AJ Edelman, membro della squadra di bob israeliana, ha denunciato che l’appartamento che lui e alcuni compagni olimpionici hanno utilizzato per completare l’allenamento in vista dei Giochi invernali di Milano-Cortina è stato svaligiato, con il furto di passaporti e altri oggetti per un valore di «migliaia di dollari». Alcuni membri della squadra non sono ancora arrivati in Italia per le Olimpiadi e non dovrebbero lasciare la loro base d’allenamento, la cui sede non è stata resa nota ma che non si troverebbe nel nostro Paese, fino alla prossima settimana. Edelman, ex atleta olimpico di skeleton e attuale pilota della squadra israeliana di bob, ha dichiarato in una serie di “post” sui social che la squadra ha continuato ad allenarsi anche dopo l’apertura delle indagini da parte della polizia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Un furto ha sconvolto la squadra israeliana di bob a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

A Riva presso Chieri, in strada Vernante, si è verificato un furto presso il distaccamento dei vigili del fuoco volontari.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Fuori dai Giochi, La Nuova Ecologia di febbraio 2026; Milano-Cortina, Malagò: Mai viste Olimpiadi con così poche proteste; Milano-Cortina, Mattarella: Chiediamo il rispetto della tregua olimpica, lo sport faccia tacere le armi. Aperta la 145esima sessione...; Petrecca stecca. La cronaca della cerimonia Milano Cortina scatena opposizioni e sportivi.

Olimpiadi Milano Cortina, le prime medaglie. Oggi discesa femminile Brignone e Goggia LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, le prime medaglie. Oggi discesa femminile Brignone e Goggia LIVE ... tg24.sky.it

Milano Cortina: Malagò, 'Franzoni-Paris gara fantastica, spinta per tutta Italia'(ANSA) - BORMIO (SONDRIO), 07 FEB - 'Le medaglie di Franzoni e Paris? Abbiamo visto una gara fantastica, è una storia meravigliosa. sport.tiscali.it

Milano Cortina 2026 | Seconda giornata di medaglie Il secondo giorno di Olimpiadi si apre con emozioni e grandi sfide Oggi, gli atleti saranno protagonisti in diverse discipline, con medaglie in palio e sogni che diventano realtà. Velocità, tecnica e coraggi facebook

Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com