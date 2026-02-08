Lindsey Vonn cade durante la discesa libera femminile ai Mondiali di Milano-Cortina. La campionessa americana si prende una brutta botta e si ferma a terra, visibilmente dolorante. I tifosi sono subito corsi a sincerarsi delle sue condizioni, mentre sui social si moltiplicano i commenti di dispiacere e sostegno. Vonn si era appena ripresa da un infortunio e stava cercando di conquistare un’altra medaglia, ma ora si trova a dover affrontare ancora una volta un momento difficile.

“È una perdita enorme e un vero peccato. Ho ascoltato la sua storia, la sua rinascita dopo la prima caduta e la sua lotta per tornare alle Olimpiadi quest’anno, e mi sento davvero triste per lei. Sono sicura che non siamo gli unici a provare questo sentimento”. Così una fan statunitense dopo la brutta caduta di Lindsey Vonn nella libera femminile ai Giochi di Milano Cortina. La campionessa statunitense è caduta rovinosamente sfiorando la seconda porta, dopo circa 12-13 secondi di gara, nella discesa libera all’Olympia delle Tofane. “Lottare e strapparsi il legamento crociato anteriore una settimana fa, perseverare e spingersi oltre per tornare e ottenere un risultato del genere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Cortina, Lindsey Vonn cade nella libera femminile: i commenti dei fan

Approfondimenti su Milano Cortina

Lindsey Vonn non riesce a concludere la gara a Milano Cortina.

Durante la discesa libera alle Olimpiadi di Milano-Cortina, Lindsey Vonn è caduta pesantemente dopo pochi secondi di gara.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Lindsey Vonn, aggiornamenti sull'infortunio: rottura del crociato, ma vuole partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Vonn non molla: Lesione al crociato, ma proverò a gareggiare domenica; Milano-Cortina, Kilde annuncia il forfait all'Olimpiade: le news del 3 febbraio; Milano-Cortina, Lindsey Vonn sarà in gara nella discesa: Ho rotto il crociato, ma ci provo.

Vonn, brutta caduta nella discesa di Cortina: gara interrotta, Lindsey portata via in elicottero!CORTINA D'AMPEZZO - Momenti di paura durante la discesa libera femminile delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sull’Olympia delle Tofane quando Lindsey Vonn (vincitrice 12 volte sulla pista di Cortin ... tuttosport.com

Dramma Lindsey Vonn: la caduta, le urla, tutto quello che sappiamoL'americana ha scelto di fare la discesa libera di Milano Cortina 2026 nonostante la caduta degli scorsi giorni, che le ha procurato la rottura di un legamento crociato. Silenzio e lacrime fra il pubb ... vanityfair.it

ULTIM'ORA MILANO-CORTINA 2026 , , Gli azzurri conquistano la medaglia d'argento nella Staffetta Biathlon #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Milano Cortina: un'altra medaglia per il team azzurro! facebook