Milano Cortina il meglio del giorno 1 | Lollobrigida Franzoni Paris e non solo

Primo giorno di Olimpiadi a Milano Cortina e l’Italia festeggia subito. La giornata si apre con un oro nel pattinaggio di velocità grazie a Francesca Lollobrigida. Poi arriva anche un argento con Giovanni Franzoni e un bronzo per Dominik Paris nella discesa maschile. Risultati che fanno sperare in un’edizione ricca di soddisfazioni per gli azzurri.

Era difficile pronosticare un inizio di Olimpiade migliore di questo per l’Italia, che nel primo giorno di Milano Cortina porta a casa tre medaglie con l’oro di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, l’argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella discesa maschile. Rivivi tutte le emozioni della giornata e segui ogni momento dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 su HBO MAX. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

