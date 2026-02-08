Milano Cortina il meglio del giorno 1 | Lollobrigida Franzoni Paris e non solo

Primo giorno di Olimpiadi a Milano Cortina e l’Italia festeggia subito. La giornata si apre con un oro nel pattinaggio di velocità grazie a Francesca Lollobrigida. Poi arriva anche un argento con Giovanni Franzoni e un bronzo per Dominik Paris nella discesa maschile. Risultati che fanno sperare in un’edizione ricca di soddisfazioni per gli azzurri.

Era difficile pronosticare un inizio di Olimpiade migliore di questo per l'Italia, che nel primo giorno di Milano Cortina porta a casa tre medaglie con l'oro di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità, l'argento di Giovanni Franzoni e il bronzo di Dominik Paris nella discesa maschile.

