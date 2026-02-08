Milano-Cortina gli azzurri in gara oggi

Gli atleti italiani scendono in campo questa domenica alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Inizia presto con le qualificazioni di snowboard a Livigno, poi prosegue con diverse discipline come sci alpino, biathlon, curling, pattinaggio e slittino. La giornata è intensa e ricca di impegni per gli azzurri, che cercano di portare a casa il massimo risultato. Gli sportivi italiani sono già in azione in tanti impianti, pronti a dare il massimo per la loro nazione.

Roma, 8 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara oggi, domenica 8 febbraio, alle Olimpiadi di Milano-Cortina: 09:00 – 10:30 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, qualificazioni – Livigno Snow Park Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Sofia Valle 09:30 – 10:55 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, qualificazioni – Livigno Snow Park Maurizio Bormolini, Mirko Felicetti, Roland Fischnaller, Aaron March 11:30 – 13:40 – Sci alpino – Discesa D – Tofane Alpine Skiing Centre Federica Brignone, Nicol Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano 12:30 – 13:50 – Sci di fondo – Skiathlon U – Tesero Cross-Country Skiing Stadium Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino 13:00 – 13:20 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, ottavi di finale – Livigno Snow Park 13:24 – 13:44 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, ottavi di finale – Livigno Snow Park 13:48 – 13:58 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, quarti di finale – Livigno Snow Park 14:00 – 14:10 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, quarti di finale – Livigno Snow Park 14:05 – 15:40 – Biathlon – Staffetta mista – Anterselva Biathlon Arena Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer 14:12 – 14:17 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, semifinali – Livigno Snow Park 14:19 – 14:24 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, semifinali – Livigno Snow Park 14:26 – 14:31 – Snowboard – Slalom gigante parallelo D, finali – Livigno Snow Park 14:35 – 16:35 – Curling – Fase a gironi doppio misto: Italia-Repubblica Ceca – Cortina Curling Olympic Stadium Stefania Constantini, Amos Mosaner 14:36 – 14:41 – Snowboard – Slalom gigante parallelo U, finali – Livigno Snow Park 16:00 – 18:00 – Pattinaggio di velocità – 5000 m U – Milano Ice Park Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti 17:00 – 18:00 – Slittino – Singolo U, Heat 3 – Cortina Sliding Centre Leon Felderer, Dominik Fisch­naller, Alex Gufler 18:34 – 19:30 – Slittino – Singolo U, Heat 4 – Cortina Sliding Centre Leon Felderer, Dominik Fisch­naller, Alex Gufler 19:05 – 21:05 – Curling – Fase a gironi doppio misto: Italia-Gran Bretagna – Cortina Curling Olympic Stadium Stefania Constantini, Amos Mosaner 19:30 – 21:45 – Snowboard – Big Air D, qualificazioni – Livigno Snow Park L'articolo proviene da Ildenaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Milano Cortina Milano-Cortina, gli azzurri in gara sabato Quattrocento atleti italiani si preparano per la giornata di sabato, quando scatteranno le competizioni alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Milano-Cortina, gli azzurri in gara domani Gli atleti italiani scendono in pista domani alle Olimpiadi di Milano-Cortina. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Milano - Cortina 2026 - vlog 3 San Siro Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026: gli Azzurri in gara oggi 5 febbraio; Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina: gli azzurri campioni del mondo grandi protagonisti della cerimonia d'apertura; Skeleton, i convocati dell'Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: la squadra completa; Olimpiadi, la squadra azzurra di Milano Cortina: tutti gli atleti italiani. Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 8 febbraioMilano-Cortina 2026, 8 febbraio: in palio medaglie in sci alpino, sci di fondo, biathlon, snowboard, pattinaggio di velocità, slittino e pattinaggio di figura. sportmediaset.mediaset.it Milano-Cortina 2026, chi sono gli azzurri in gara oggi sabato 7 febbraio: orari, finali e chance medaglia. Il programma completoPrime medaglie tra Bormio, Tesero e Livigno: Paris e Franzoni per il podio, Lollobrigida nei 3000, Matteoli nel big air. Orari e azzurri. affaritaliani.it Milano Cortina 2026 | Seconda giornata di medaglie Il secondo giorno di Olimpiadi si apre con emozioni e grandi sfide Oggi, gli atleti saranno protagonisti in diverse discipline, con medaglie in palio e sogni che diventano realtà. Velocità, tecnica e coraggi facebook Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.