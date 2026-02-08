Milano-Cortina | Gasparri ' in Parlamento sinistra con noi o con facinorosi?'

In Parlamento, Gasparri lancia l’ultima stoccata alla sinistra, chiedendo se staranno con i loro progetti per la sicurezza o con chi ha provocato disordini come a Milano e Torino. Il senatore di Forza Italia promette battaglia contro le sinistre, accusandole di essere dalla parte di chi semina caos. La polemica si infiamma in vista delle prossime discussioni legislative.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Forza Italia sfiderà in Parlamento le sinistre. Queste voteranno le nostre proposte per la sicurezza, la legalità, la tutela delle forze di polizia o staranno dalla parte di chi, anche in queste ore, ha messo Milano dopo Torino a ferro e fuoco?”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri al Tg1. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Milano-Cortina: Gasparri, 'in Parlamento sinistra con noi o con facinorosi?' Approfondimenti su Milano Cortina Gasparri Milano-Cortina, Meloni devasta la sinistra con questo video: "Siete nemici dell'Italia" Sabato a Milano si sono verificati nuovi scontri tra la polizia e gli antagonisti che contestano l’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Milano Cortina 2026, gli ultimi straordinari tedofori: Tomba con Compagnoni a Milano. A Cortina la Goggia Questa mattina a Milano, Tomba e Compagnoni hanno acceso il fuoco olimpico, portando avanti la tradizione dello sport italiano. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Gasparri Argomenti discussi: Le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Cosa ci dicono le Olimpiadi invernali sulla nuova Cina di Xi Jinping; Gasparri, nuovi provvedimenti sulla sicurezza in Cdm questa settimana; Askatasuna, Gasparri: Vergogna, magistratura libera i due arrestati per i fatti di Torino. Olimpiadi Milano Cortina, il programma: da Constantini-Mosaner a Guignard-Fabbri, gli italiani in gara oggiIn attesa della cerimonia d'apertura di questa sera, il dettaglio del programma della prima giornata. Italiani in gara nel curling doppio misto e pattinaggio di figura. ilmattino.it Gli italiani in gara oggi, 6 febbraio, alle Olimpiadi Milano Cortina: inizia il pattinaggio, tornano sul ghiaccio Constantini e Mosaner nel curlingNel giorno dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina debutta il pattinaggio con il Team Event: in gara Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Gutmann. Nel curling Constantini e Mosaner riparton ... corriere.it Era una stella attesa di Milano-Cortina. Tornata a correre a 40 anni a 5 dal ritiro ufficiale del 2019, con una protesi al ginocchio destro, solo per queste Olimpiadi. Aveva riportato la rottura del crociato sinistro a Crans-Montana, ma è voluta comunque esserci. L facebook Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com

