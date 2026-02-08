Milano-Cortina | Gasparri ' in Parlamento sinistra con noi o con facinorosi?'

Da iltempo.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Parlamento, Gasparri lancia l’ultima stoccata alla sinistra, chiedendo se staranno con i loro progetti per la sicurezza o con chi ha provocato disordini come a Milano e Torino. Il senatore di Forza Italia promette battaglia contro le sinistre, accusandole di essere dalla parte di chi semina caos. La polemica si infiamma in vista delle prossime discussioni legislative.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Forza Italia sfiderà in Parlamento le sinistre. Queste voteranno le nostre proposte per la sicurezza, la legalità, la tutela delle forze di polizia o staranno dalla parte di chi, anche in queste ore, ha messo Milano dopo Torino a ferro e fuoco?”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri al Tg1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

milano cortina gasparri in parlamento sinistra con noi o con facinorosi

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Gasparri, 'in Parlamento sinistra con noi o con facinorosi?'

Approfondimenti su Milano Cortina Gasparri

Milano-Cortina, Meloni devasta la sinistra con questo video: "Siete nemici dell'Italia"

Sabato a Milano si sono verificati nuovi scontri tra la polizia e gli antagonisti che contestano l’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

Milano Cortina 2026, gli ultimi straordinari tedofori: Tomba con Compagnoni a Milano. A Cortina la Goggia

Questa mattina a Milano, Tomba e Compagnoni hanno acceso il fuoco olimpico, portando avanti la tradizione dello sport italiano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina Gasparri

Argomenti discussi: Le olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Cosa ci dicono le Olimpiadi invernali sulla nuova Cina di Xi Jinping; Gasparri, nuovi provvedimenti sulla sicurezza in Cdm questa settimana; Askatasuna, Gasparri: Vergogna, magistratura libera i due arrestati per i fatti di Torino.

Olimpiadi Milano Cortina, il programma: da Constantini-Mosaner a Guignard-Fabbri, gli italiani in gara oggiIn attesa della cerimonia d'apertura di questa sera, il dettaglio del programma della prima giornata. Italiani in gara nel curling doppio misto e pattinaggio di figura. ilmattino.it

milano cortina gasparri inGli italiani in gara oggi, 6 febbraio, alle Olimpiadi Milano Cortina: inizia il pattinaggio, tornano sul ghiaccio Constantini e Mosaner nel curlingNel giorno dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina debutta il pattinaggio con il Team Event: in gara Guignard-Fabbri, Conti-Macii e Gutmann. Nel curling Constantini e Mosaner riparton ... corriere.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.