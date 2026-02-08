Milano-Cortina Fischnaller di bronzo

Questa sera l’Italia conquista una medaglia di bronzo nello slittino a Milano-Cortina. Dominik Fischnaller sale sul podio dopo una gara combattuta, con il tedesco Max Langenhan che vince l’oro e l’austriaco Jonas Mueller che si prende l’argento. Un risultato che porta entusiasmo tra gli atleti italiani e i tifosi.

19.15 Lo slittino porta una medaglia di bronzo all'Italia. La conquista Dominik Fischnaller nel singolo, dietro il tedesco Max Langenhan, oro, e l'austriaco Jonas Mueller, argento. Sempre col terzo tempo nelle quattro manche,il 32enne di Bressanone chiude a 934 millesimi dal vincitore. Per Fischnaller è il secondo bronzo olimpico, dopo quello dei Giochi di Pechino 2022. Buona prestazione degli altri azzurri in gara sulla pista di Cortina. Leon Felderer è 7° a 1"926 da Langenhan,Alex Gufer chiude 17° a 4"016.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

OLIMPIADI INVERNALI LUCIA DALMASSO BRONZO NELLO SNOWBOARD!

L’Italia fa subito la storia a Milano Cortina: non avevamo mai vinto quattro medaglie in un singolo giorno ai Giochi invernali! Ragazze e ragazzi azzurri, siamo orgogliosi di voi facebook

Milano-Cortina, #Lorello di bronzo nel #pattinaggio di velocità #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali2026 x.com