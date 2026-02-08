La corsa alle Olimpiadi Milano-Cortina si infiamma ancora. Fidanza critica le tensioni tra Schlein e Conte, chiedendo loro di far sentire la propria voce. Secondo il ciclista, quanto accaduto ieri a Milano, che segue i fatti di Torino, è inaccettabile. La polemica tra i leader politici si fa sempre più forte e rischia di dividere ulteriormente il fronte.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ha ragione Giorgia Meloni: quello che è accaduto ieri a Milano, continuazione in tono minore dei fatti di Torino, è intollerabile. Mentre c'è un'Italia positiva che lavora per il successo della straordinaria vetrina rappresentata per l'Italia dai Giochi olimpici, c'è una minoranza di violenti organizzati in forma para-terroristica che attacca le forze dell'ordine e sabota le linee ferroviarie, creando un grave danno di immagine alla nazione. E, a fronte di questo attacco allo Stato, c'è una sinistra ammutolita, capace soltanto di attaccare i provvedimenti adottati dal governo Meloni per garantire più sicurezza ai cittadini e più tutela a chi ci difende. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Fidanza, 'su scontri Schlein e Conte facciano sentire loro voce'

Approfondimenti su Milano Cortina

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Arianna Fidanza torna alla vittoria dopo tre anni! Bel sigillo in Spagna; FdI, parla l'uomo di Meloni a Bruxelles: Ice? Il record di espulsioni lo ha fatto con Obama. Vannacci? Chi esce dalla coalizione va a sbattere; Forbidden Fruit, anticipazioni dal 2 al 7 febbraio 2026: Halit si fidanza con ?ahika ma è ancora sposato con Yildiz; Oroscopo Paolo Fox, 6 febbraio 2026: da Bilancia a Pesci/ Sagittario top in amore, Acquario si fidanza?.

La fidanzata italiana di DiCaprio incanta tutti all’apertura di Milano-Cortina: la modella Vittoria Ceretti portabandiera in Armani, fotoVittoria Ceretti ha portato un tocco di stile alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. La modella italiana, 27 anni, ... gossip.it

Tutto su Vittoria Ceretti, modella e fidanzata di Leonardo DiCaprio ieri alla Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026La top model e l'attore stanno insieme da circa agosto 2023. Tutto ciò che c'è da sapere su Vittoria, da come si sono conosciuti con Leo alla sua carriera. cosmopolitan.com

Milano- Cortina, piste imbiancate nel rispetto dell’ambiente. Ecco come funziona il cannone sparaneve facebook

MILANO CORTINA | Curling, l'Italia soffre ma supera la Norvegia 6-5 in rimonta. Ultima mano decisiva, Constantini e Mosaner ancora in corsa. #ANSA x.com