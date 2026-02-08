Milano-Cortina ecco quanto valgono davvero le medaglie | roba da non credere

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 le medaglie saranno uniche nel loro genere. Sono le più costose di sempre, e il loro valore sorprende. Gli organizzatori hanno deciso di usare materiali di grande pregio, rendendo le medaglie davvero speciali. Per gli atleti, ricevere una medaglia così significherà molto più di una semplice vittoria.

Alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 saranno consegnate agli atleti le medaglie più preziose della storia. Il motivo? L'impennata dei prezzi dei metalli preziosi. Secondo i dati FactSet, le medaglie d'oro - basandosi solo sui prezzi dei metalli - valgono ora circa 2.300 dollari, più del doppio del loro valore alle Olimpiadi di Parigi. E per chi riceve l'argento? Le medaglie dei secondi classificati valgono invece quasi 1.400 dollari, ovvero il triplo del loro valore di due anni fa. Le medaglie dei primi classificati, realizzate dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Ipzs), non sono però interamente ricoperte d'oro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Le medaglie dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro dell’attenzione per il loro valore: saranno le più costose di sempre.

Milano si prepara a vivere un’altra grande prova olimpica nel 2026, e gli atleti italiani già si chiedono quanto valgano davvero le medaglie che sperano di conquistare.

