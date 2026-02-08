Milano-Cortina Brignone | Contenta diverso se l’anno scorso

La sciatrice Federica Brignone si dice soddisfatta della sua prova a Milano-Cortina. “Sono contenta della mia performance, visto come sono arrivata qui”, ha spiegato, aggiungendo che l’anno scorso sarebbe stato tutto diverso. La stagione le ha dato una svolta, e ora guarda avanti con più fiducia.

Roma, 8 feb. (askanews) – “Sono contenta della mia performance, visto come sono arrivata qui. So che se fossi arrivata qua l’anno scorso sarebbe stato diverso”. Federica Brignone commenta a Rai Sport, la discesa di Cortina che l’ha vista chiudere intorno al decimo posto quando ancora devono scendere tutte le atlete. “Chiaramente non sono quella dell’anno scorso, non ho gli stessi chilometri, non ho la stessa fiducia, non ho quello che avevo l’anno scorso, per cui sono molto molto contenta di quello che ho fatto oggi – ha aggiunto -. Per me fare comunque una prestazione del genere, per come stavo anche solo la settimana scorsa, è tanta roba ed è la prima tappa di un percorso olimpico ancora molto lungo”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Milano Cortina

Federica Brignone si piazza decima nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Maignan mette in guardia: ogni partita è una storia a sé.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Federica Brignone in esclusiva dopo la prima prova Olimpica: Mi mancano chilometri, un sogno essere portabandiera · Sci alpino; Olimpiadi, la felicità di Brignone: Un anno fa sarebbe stato diverso; Federica Brignone, una Tigre portabandiera: dalle lacrime al sogno Milano Cortina 2026; I dubbi di Federica Brignone: 'Non ho fatto tutto quello che volevo'.

Milano Cortina, Brignone: 'Contenta, ma lo scorso anno sarebbe stato diverso'So che se fossi arrivata qua l'anno scorso sarebbe stato diverso. ansa.it

Milano Cortina 2026, Sofia Goggia è di bronzo nella discesaA vincere sull'Olympia delle Tofane è la statunitense Breezy Johnson, davanti alla tedesca Emma Aicher. Federica Brignone chiude in top 10 ... sportal.it

Olimpiadi Milano-Cortina, raffica di cadute: un'altra atleta portata via in elicottero facebook

Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com