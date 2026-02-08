Sara Goggia conquista il bronzo nella discesa femminile a Milano-Cortina 2026. La campionessa italiana ha dato il massimo sulla neve, arrivando sul podio con una prova solida e senza errori. La gara si è svolta sotto il sole, con le atlete che hanno dato tutto fino all’ultima discesa. Goggia si conferma tra le migliori del mondo e porta a casa un risultato importante per l’Italia.

Il palcoscenico di Milano-Cortina 2026 si tinge d’azzurro grazie a una prestazione magistrale che conferma il talento cristallino di una delle icone più amate dello sport invernale. In una giornata carica di tensione agonistica e colpi di scena, l’Italia festeggia una medaglia che profuma di determinazione e coraggio. La protagonista assoluta è lei, Sofia Goggia, capace di conquistare un preziosissimo bronzo nella discesa libera femminile, nonostante una prova ricca di insidie tecniche e una concorrenza agguerrita che non ha concesso sconti. La gara ha vissuto momenti di estrema drammaticità, svoltisi poco dopo la “brutta caduta di Lindsey Vonn”, un episodio che ha gelato il fiato dei presenti ma che non ha scalfito la concentrazione della campionessa bergamasca. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Milano-Cortina 2026: super Goggia, è bronzo nella discesa femminile

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La discesa femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026 si conclude con un podio tutto italiano.

Questa mattina a Cortina si svolge la discesa femminile di sci alpino, ultima prova prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Sofia Goggia a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di sci alpino femminile; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Sci alpino: che succede al corpo e agli sci nelle gare delle Olimpiadi invernali; Olimpiadi Milano Cortina 2026, il calendario con tutte le gare e le date delle finali.

Milano-Cortina 2026: super Goggia, è bronzo nella discesa femminileIl palcoscenico di Milano-Cortina 2026 si tinge d’azzurro grazie a una prestazione magistrale che conferma il talento cristallino di una delle icone ... thesocialpost.it

Milano-Cortina 2026 in diretta: notizie, aggiornamenti e risultati di oggi 8 febbraio 2026Italiani in gara, risultati, protagonisti e curiosita dai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 con aggiornamenti e notizie live ... sportmediaset.mediaset.it

MILANO CORTINA | Paura in pista: caduta choc per Lindsey Vonn nella discesa libera femminile. Attimi di tensione: la campionessa USA a terra dopo il via, il pubblico trattiene il fiato. #ANSA - SEGUI LA DIRETTA facebook

Olimpiadi Milano Cortina, Sofia Goggia terza a metà gara. Tutte le sfide degli italiani per oggi 8 febbraio x.com