Milano Cortina 2026 | la domenica dei podi azzurri

La domenica delle medaglie azzurre alle Olimpiadi di Milano Cortina ha regalato emozioni forti. Gli sportivi italiani hanno conquistato sette podi, dimostrando grinta tra ghiaccio e neve. La giornata si è conclusa con sorrisi e medaglie che portano alto il nome dell’Italia.

Sette sigilli per l'Italia: la scalata azzurra tra ghiaccio e neve olimpica Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo e l'Italia risponde presente con una progressione costante sul podio. Il bottino attuale della spedizione azzurra conta 7 medaglie complessive: un oro pesante, due argenti di strategia e quattro bronzi di pura grinta. Un rullino di marcia che conferma la competitività del movimento italiano in diverse discipline, dal ghiaccio delle piste di velocità alle vette innevate. La giornata dell'8 febbraio ha regalato emozioni forti ai tifosi.

