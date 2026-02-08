Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino a Milano Cortina 2026. Dopo aver vinto la medaglia a Pechino 2022, il campione italiano si conferma ancora una volta tra i migliori al mondo. Con quattro run molto solidi, Fischnaller si aggiudica il podio e dimostra di essere ancora competitivo a livello olimpico.

Dominik Fischnaller bissa la medaglia di bronzo vinta a Pechino 2022 conquistando il podio anche a Milano Cortina 2026 con quattro run estremamente solide che confermano la sua classe nel slittino mondiale. L'oro va al tedesco Max Langenhan assolutamente inattaccabile mentre l'argento è per l'austriaco Jonas Mueller in una gara dominata dai favoriti con Fischnaller perfetto nel gestire la pressione olimpica #DominikFischnaller #BronzoOlimpico. su Digital-News.it Dominik Fischnaller bissa la medaglia di bronzo vinta a Pechino 2022 conquistando il podio anche a Milano Cortina 2026 con quattro run estremamente solide che confermano la sua classe nel slittino mondiale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Milano Cortina 2026, Fischnaller Bronzo Olimpico: Bis Dopo Pechino nello Slittino

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Dominik Fischnaller torna a salire sul podio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Domink Fischnaller sale sul podio con il bronzo nello slittino singolo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Milano Cortina 2026 Winter Olympics Opening Ceremony

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Roland Fischnaller a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di snowboard; Quando gareggia Fischnaller? Date, orari, programma gare e dove vederla; Milano Cortina 2026, Fischnaller (slittino): È una giornata da brividi; La perfezione non esiste: Dominik Fischnaller e il sogno di Milano Cortina.

Pattinaggio di figura diretta Olimpiadi, Rizzo vince il bronzo. Segui Milano Cortina LIVETerza giornata dei Giochi della neve 2026: tante le finale e gli azzurri alla ricerca di medaglie. Tutti gli aggiormanenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Milano Cortina 2026. Italia da record: sei medaglie in un giorno. Lorello, Goggia, Dalmasso e Fischnaller conquistano il bronzo, argento per la staffetta biathlon, super Rizzo ...Le medaglie di domenica. Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi hanno chiuso al secondo posto dietro alla Francia ... laprovinciapavese.gelocal.it

MILANO CORTINA | "Lo sciatore olimpico americano Hunter Hess, un vero perdente, afferma di non rappresentare il suo Paese alle attuali Olimpiadi invernali. non avrebbe dovuto nemmeno candidarsi per la squadra, è un peccato che ne faccia parte": è l'atta facebook

Le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, in tempo reale #MilanoCortina2026 #Olimpiadi x.com