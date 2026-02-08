Milano Cortina 2026 dai preservativi brandizzati alle spillette | tutte le curiosità sul Villaggio Olimpico

Le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 attirano l’attenzione non solo per le gare, ma anche per le curiosità legate all’organizzazione. Tra gli oggetti che spiccano ci sono preservativi con il logo olimpico, spillette e collezioni speciali che i tifosi e gli appassionati potranno collezionare. Il Villaggio Olimpico si trasforma in un vero e proprio universo di gadget, offrendo un’esperienza da vivere anche fuori dalle competizioni sportive.

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 non sono mai state solo una questione di medaglie. Sono un mondo che si accende, un evento totale che intreccia sport, cultura, tradizione e vita quotidiana. Ogni dettaglio è pensato per coinvolgere atleti, addetti ai lavori, tifosi e semplici curiosi, trasformando tutti in parte di una storia antica che continua a rinnovarsi. Dal Villaggio olimpico, cuore pulsante dei Giochi, arrivano in questi giorni i racconti e le curiosità che mostrano il lato più umano e sorprendente dell'esperienza olimpica e della vita degli atleti. A condividerne uno, la pattinatrice sul ghiaccio Olivia Smart, portabandiera della Spagna alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026 a San Siro.

