Milano Cortina 2026 Brignone nella Top-Ten in discesa | Contenta della mia gara per come sono arrivata ai Giochi

Federica Brignone si piazza decima nella discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina. L’atleta azzurra, dopo un lungo infortunio, gareggia con grinta e si dice soddisfatta di come è arrivata ai Giochi. È stata una giornata importante per lei, che ora sogna di continuare a dare il massimo.

Cortina, 8 febbraio 2026 – E' decima e in Top-Ten Federica Brignone in discesa libera. Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, l'Azzurra si prende i suoi Giochi sognati e agognati, a seguito del brutto infortunio con cui ha lottato per lunghi 12 mesi e gareggia, realizzando il suo sogno. "Sono contenta della mia performance, visto come sono arrivata qui. So che se fossi arrivata qua l'anno scorso sarebbe stato diverso". Ai microfoni di Rai Sport, l'Azzurra prosegue: "Chiaramente non sono quella dell'anno scorso, non ho gli stessi chilometri, non ho la stessa fiducia, non ho quello che avevo l'anno scorso, per cui sono molto molto contenta di quello che ho fatto oggi – aggiunge, come riporta l'Ansa -.

Federica Brignone torna in gara alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La discesa femminile ai Giochi di Milano Cortina si è accesa con sorprese e conferme.

