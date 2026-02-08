Milano capitale dello sport ma non per tutti | il caos piscine

Milano si ritrova in mezzo a un nuovo problema: le piscine comunali sono sempre più difficili da raggiungere e troppo care. Molti cittadini lamentano di non poter più permettersi di nuotare nelle strutture pubbliche, che ormai sembrano riservate a pochi. La situazione sta peggiorando e il sogno di fare sport senza spendere una fortuna si allontana sempre di più.

Milano capitale delle Olimpiadi, ma non sempre dello sport per tutti. Praticarlo in strutture comunali e a prezzi contenuti sta diventando un'utopia. Almeno per alcune discipline. Ne sanno, qualcosa, ad esempio, gli appassionati di nuoto: molte piscine pubbliche, gestite da una società controllata al 100% dal Comune, sono chiuse. In quelle aperte c'è sovraffollamento, acqua fredda e guasti alle caldaie sono all'ordine del giorno.

