Milan scatta la clausola per Jimenez al Bournemouth

Il Milan ha concluso la cessione di Alex Jimenez al Bournemouth. Il club rossonero incassa 19 milioni di euro più bonus e attiva la clausola che permette di chiudere l’affare in via definitiva. Dopo aver fatto i conti, il Milan prevede di aggiungere circa 9,3 milioni di euro al bilancio della stagione 202526, considerando i costi e gli accordi con il Real Madrid. Ora Jimenez si prepara a iniziare una nuova avventura in Inghilterra.

La notizia, giunta in una fase delicata per le finanze del club, segna una significativa iniezione di liquidità e una plusvalenza importante, seppur parzialmente ridotta dalla complessa clausola di rivendita che lega il Milan al club spagnolo. Il giovane terzino, protagonista di una stagione in Premier League che ha superato le aspettative, ha visto scattare automaticamente l'obbligo di riscatto in seguito alla sua presenza in campo nell'incontro contro l'Aston Villa, sabato scorso.

