Il Milan si prende una pausa forzata mentre Inter e Juventus giocano. La squadra di Allegri si allena a Milanello, cercando di recuperare energie. In attesa delle prossime partite, il tecnico lavora a studiare la strategia migliore per sorprendere l’Inter. La sfida con i nerazzurri resta nel mirino, anche se il calendario attuale li tiene fermi per il momento.

Il Milan di Massimiliano Allegri si ritrova a Milanello proprio nel pomeriggio in cui le rivali Inter e Juventus scendono in campo, godendosi un insolito turno di riposo forzato dovuto al rinvio della sfida contro il Como. Dopo tre giorni di stacco assoluto, i rossoneri riaccendono i motori per preparare la volata finale di un campionato che li vede protagonisti ben oltre le aspettative estive. Senza l’impegno delle coppe a drenare energie, un’assenza forzata che è un mix di sanzioni internazionali e passi falsi domestici, il tecnico livornese può gestire le rotazioni con una lucidità che sta diventando il vero valore aggiunto della stagione. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Milan, il riposo del guerriero: Allegri ricarica le pile e studia lo scacco matto all’Inter

Trevisani analizza le strategie dell'Inter, evidenziando le modifiche necessarie per migliorare le possibilità di vittoria, tra cui il cambio del portiere e altri innesti chiave.

