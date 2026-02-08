Milan Futuro Oddo | Abbiamo creato tanto e giocato bene Giovani? Il talento va coltivato

Al termine della partita tra Milan Futuro e Virtus Ciserano Bergamo, Massimo Oddo ha commentato il match. L’allenatore rossonero dice che la squadra ha creato molto e ha giocato bene, anche se i giovani devono ancora essere coltivati. Oddo si concentra sul lavoro da fare per far crescere il talento dei nuovi arrivati.

Al termine di Milan Futuro-Virtus Ciserano Bergamo, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole L'allenatore del Milan Futuro, Massimo Oddo ha voluto spendere alcune parole al termine del match contro la Virtus Ciserano Bergamo, match finito 1-0 a favore dei bergamaschi.

